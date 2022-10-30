- Haberler
- Futbol Haberleri
- İstanbulspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
İstanbulspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
- 30.10.2022 - 19:51
- Güncelleme : 30.10.2022 - 20:40
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YEİLEYİNİZ...
29' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Ceza alanı dışından kaleyi yoklayan İrfan Can'ın vuruşu üstten auta çıktı.
27' Ferdi Kadıoğlu savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Pedro'dan önce kaleci Jensen topu kontrol etti.
24' Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Batshuayi'nin vuruşunu kale çizgisinden İstanbulspor savunması çıkardı. Dönen topu alan Zajc'ın vuruşu üstten auta gitti.
23' Bu kez İstanbulspor adına sol kanatta topla buluşan Ethemi'nin ortasında Arao kafayı vurdu.
22' Emre Mor'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Pedro, ortasını yaptı. Batshuayi'den önce savunma araya girdi.
18’ Gol… İstanbulspor 0-1 Fenerbahçe (Batshuayi) (P)
13' Sağ kanatta topla buluşan Jetmir Topalli ceza alanına girip şutunu çekmek istedi ancak vuruşu çok etkisiz kaldı.
11' Sol kanatta topla buluşan Alioski ortasını yaptı. Pedro'dan önce yine savunma kafayı vurdu
9' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan çizgiye inen Batshuayi kale ağzına ortaladı, İrfan Can topa dokunamadı.
7' Sağ kanattan topu taşıyan İrfan, ceza alanındaki Pedro'ya ortaladı. Kaleci Jensen topu kontrol etti.
5' İstanbulspor, İbrahim Yılmaz ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.
4' Fenerbahçe etkili geldi. Ceza alanı önünde topla buluşan Emre Mor'un vuruşu yandan auta gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.
İstanbulspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet, Ali, Okan, Ethemi, Muammer, Melih, Jetmir, İbrahim
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Batshuayi