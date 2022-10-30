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İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.
- 30.10.2022 - 19:00
- Güncelleme : 30.10.2022 - 19:06
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
İstanbulspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet, Ali, Okan, Ethemi, Muammer, Melih, Jetmir, İbrahim
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Batshuayi