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    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.
    • 30.10.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 19:06
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    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

    İstanbulspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

    İlk 11'ler

    İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet, Ali, Okan, Ethemi, Muammer, Melih, Jetmir, İbrahim

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Batshuayi


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