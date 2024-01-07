İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.
17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko
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