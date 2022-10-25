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    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı değişti

    İstanbulspor, Fenerbahçe ile pazar günü oynayacakları maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığını açıkladı.
    • 25.10.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:15
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    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı değişti

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor-Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.


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