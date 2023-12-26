İstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı değiştirildi!

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Hakan Yakın'ın çalıştırdığı sonuncu İstanbulspor ile İsmail Kartal yönetimindeki lider Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
7 Ocak 2024 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabaka öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir karara imza attı.
Maç Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
Lig maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayan İstanbulspor'un sahasında değişikliğe gidildi.
TFF, İstanbulspor - Fenerbahçe maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na aldı.
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