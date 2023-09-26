İstanbulspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'la mücadele edecek.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

İlk 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi