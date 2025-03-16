İstanbulspor, Gençlerbirliği'ne 5 attı

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1 Lig'in 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 5-0'lık skorla ev sahibi takım İstanbulspor oldu.

FARKLI GALİBİYET

Maçta gol perdesini 15. dakikada Emir Kaan Gültekin açarken Gaoussou Diarra; 27., 57. ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İstanbulspor'un diğer golünü ise 71. dakikada Florent Loshaj kaydetti.

İSTANBULSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligdeki son 5 maçında 3. galibiyetini elde etti ve puanını 46'ya yükseltti.

Gençlerbirliği ise ligde 3 maçtır kazanamamış oldu (1B 2M) ve 48 puanda kaldı.