İstanbulspor, Gençlerbirliği'ne 5 attı

Haber Merkezi
1 Lig'in 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 5-0'lık skorla ev sahibi takım İstanbulspor oldu.
FARKLI GALİBİYET
Maçta gol perdesini 15. dakikada Emir Kaan Gültekin açarken Gaoussou Diarra; 27., 57. ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İstanbulspor'un diğer golünü ise 71. dakikada Florent Loshaj kaydetti.
İSTANBULSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligdeki son 5 maçında 3. galibiyetini elde etti ve puanını 46'ya yükseltti.
Gençlerbirliği ise ligde 3 maçtır kazanamamış oldu (1B 2M) ve 48 puanda kaldı.
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