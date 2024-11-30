İstanbulspor, Iğdır FK'ya fark attı

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1. Lig 14. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İstanbulspor 4-0'lık skorla kazandı.

İSTANBULSPOR, 4 GOLLE KAZANDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Fatih Tultak, 34 ve 87. dakikalarda Emir Kaan Gültekin ve 72. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

Emir Kaan, bu sezon İstanbulspor formasıyla 7. golünü attı. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca 2 de asist yaptı.

IĞDIR FK, 6 MAÇ SONRA YENİLDİ

Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Iğdır FK 6 maç sonra mağlup oldu.

İstanbulspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Iğdır ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise Bandırmaspor ile karşılaşacak.