İstanbulspor ile Antalyaspor arasındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı Süper Lig'in 30. hafta maçında İstanbulspor, 3 kez öne geçtiği mücadelede Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig’de 30. hafta maçında Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, hakem Yiğit Arslan yönetiminde Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçta kazanan çıkmazken, mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

İstanbulspor kaçtı, Antalyaspor yakaladı

Bu keyifli mücadelede İstanbulspor maçta üç kez öne geçti ama Antalyaspor rakibini yakaladı. İstanbulspor'un gollerini 6. dakikada Eduard Rroca, 45. dakikada Mahamadou Ba ve 55. dakikada Onur Ergün kaydetti.

Konuk ekip Antalyaspor'un golleri 42. dakikada Fernando, 51 ve 88. (P) dakikada Haji Wright'dan geldi.

Fenerbahçe maçında 4 futbolcu yok

İstanbulspor'da sarı kart gören kaleci David Jensen, Demeaco Duhaney, Mahamadou Ba ve Onur Ergün, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Antalyaspor, son 9 deplasman maçını kazanamadı

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 28 yaptı. Son 9 deplasmanda kazanamayan Antalyaspor da 33 puana ulaştı.

Süper Lig'de 24 Nisan Pazartesi günü İstanbulspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı gün Sivasspor'u konuk edecek.