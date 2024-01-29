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İstanbulspor ile Samsunspor yenişemedi

İstanbulspor ile Samsunspor yenişemedi İstanbulspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Samsunspor'la öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kaldı.