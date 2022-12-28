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- İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 28.12.2022 - 11:05
İstanbulspor ile Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler İstanbulspor ve Kasımpaşa takımları arasında oynanacak maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbulspor Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kaybetti. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'un 8 puanı bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getiren Kasımpaşa ise ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. Kasımpaşa Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 15 puan alarak 14. sırada yer alıyor.
İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak?
İstanbulspor - Kasımpaşa maçı 28 Aralık Çarşamba (bugün) günü oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Suat Arslanboğa'nın yöneteceği İstanbulspor - Kasımpaşa mücadelesi beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.