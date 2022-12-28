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    İstanbulspor, Kasımpaşa'yı iki golle geçti

    Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
    • 28.12.2022 - 19:16
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    İstanbulspor, Kasımpaşa'yı iki golle geçti

    Süper Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazandı.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Valon Ethemi ve 78. dakikda Emir Gültekin kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 25. dakikada Raoul Petretta kaydetti.

    Emir Kaan ilk golünü attı

    İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü atan Emir Kaan Gültekin Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

    İstanbulspor, Kasımpaşa yı iki golle geçti #1

    Selçuk İnan 2. maçtan da galibiyet alamadı

    Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor ligde 7 maç sonra galibiyete uzandı.

    Kasımpaşa'da Selçuk İnan ligde çıktığı 2. maçtan da galibiyet çıkaramadı. İstanbul ekibi bir önceki hafta da Sivasspor'a mağlup olmuştu.

    İstanbulspor, Kasımpaşa yı iki golle geçti #2

    İstanbulspor 11 puana yükseldi

    Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 11'e yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

    İstanbulspor, Kasımpaşa yı iki golle geçti #3

    İstanbulspor, Kasımpaşa yı iki golle geçti #4

    İstanbulspor, Kasımpaşa yı iki golle geçti #5


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