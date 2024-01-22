İstanbulspor, Kayserispor'u son dakika golüyle yendi

Süper Lig'de 21. haftanın kapanış mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor ile Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadı'nda oynanan müsabakada kazananı son dakikada atılan gol belirledi.
Konuk ekip İstanbulspor, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-siyahlılara 3 puanı getiren golü 90+5. dakikada Ali Yaşar kaydetti.
Kayserispor'da sarı kart cezası bulunan teknik direktör Recep Uçar'ın yerine yardımcısı Fevzi Korkmaz takımın başında sahaya çıktı.
Kayserispor, 6 maçtır galip gelemiyor
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kayserispor 29 puanda kalırken, Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ilk maçına çıkan İstanbulspor puanını 10'a yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
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