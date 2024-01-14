İstanbulspor - Konyaspor maçında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tartışma yarattı Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor arasında oynanan maç golsüz eşitlikle noktalandı. Konyaspor'un iptal edilen golünde, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen animasyon görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

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Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Mücadelede iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. İstanbul ayrıca iki kez direği geçemedi.

Cikalleshi'nin golü sayılmadı

Müsabakaya ise ikinci yarıda yaşanan bi olay damgasını vurdu. Dakikalar 78'i gösterdiğinde kısa paslarla kendi yarı alanından hızlı çıkan Konyaspor'da Soner Dikmen'den pası alan Sokol Cikalleshi ceza yayının hemen gerisinde sağına çekip yaptığı vuruşla topu sol at köşeden ağlarla buluşturdu.

Ancak Yarı Otamatik Ofsayt Sistemi devreye girerek pozisyonda ofsayt tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

Sosyal medyada tartışıldı

Yaşanan bu pozisyon ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Konyaspor'un iptal edilen golünde, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen animasyon görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)