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    İstanbulspor-Menemenspor maçında tartışmalı pozisyon

    İstanbulspor-Menemenspor maçında tartışmalı pozisyon

    1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Menemenspor maçında, ofsayt pozisyonunda verilen gol tartışmalara neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 15:53
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    1. Lig'in 12. haftasında dün oynanan ancak yoğun sis nedeniyle tamamlanamayan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, bugün 62. dakikadan itibaren devam etti.

    Gol düellosuna sahne olan müsabakayı İstanbulspor 3-2 kazandı.

    OFSAYT POSZİYONU TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

    İstanbulspor'un uzatma dakikalarında attığı 3. gol tartışmalara neden oldu. Maçın hakemi Burak Pakkan, ofsaytta olan futbolcuyu fark etmeyip golü geçerli saydı.

    Pozisyonun açık ofsayt olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    İstanbulspor-Menemenspor maçında tartışmalı pozisyon #1

    İstanbulspor-Menemenspor maçında tartışmalı pozisyon #2

    İstanbulspor-Menemenspor maçında tartışmalı pozisyon #3(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)

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