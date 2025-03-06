İstanbulspor, Sakaryaspor'a 3 attı

Haber Merkezi
1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım İstanbulspor 3-0'lık skorla kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gaoussou Diarra, 28. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 60. dakikada Mario Krstovski kaydetti.
SAKARYASPOR'UN HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI
Yenilmezlik serisi 3 maça çıkan İstanbulspor, 43 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti.
Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Boluspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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