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İstanbulspor, Samsunspor'u 3 golle geçti
TFF 1. Lig2in 5. haftasında lider İstanbulspor, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan İstanbul temsilcisi zirvedeki yerini korudu.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 15:41
TFF 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, Samsunspor'a konuk oldu.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk 45 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
RROCA ŞOV YAPTI
İstanbulspor karşılaşmanın 53. ve 57. dakikada Eduard Rroca'nın attığı gollerle mücadelede 2-0 öne geçti. İstanbul ekibi, 90+1'de Kamal Issah'la bir kez daha ağları havalandırdı ve mücadele 3-0 sonuçlandı.
Haftaya averajla lider giren İstanbulspor, geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, bir mağlubiyet aldı ve bu maçla birlikte 12 puana ulaşıp liderliğini korudu.
2 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan ev sahibi Samsunspor ise aldığı ilk mağlubiyetle birlikte 8 puanla 6. sırada yer aldı.