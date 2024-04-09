İstanbulspor, TFF'ye ihtarname gönderdi İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nu olağanüstü genel kurula davet ederek noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

ensonhaber.com

TFF, genel kurulun 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olarak yapılacağını duyurdu.

TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili gerekçesiyle birlikte yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

İstanbulspor, TFF’ye ihtarname gönderdi

Yaşanan bu gelişme sonrası Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Olağanüstü Genel Kurul’a davet ederek noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

İstanbulspor Kulübü, sosyal medya hesabından gönderilen bu ihtarnameyi paylaştı.

Konuyla ilgili olarak gönderilen ihtarnamede şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Şampiyonası’nda Sayın Mehmet Büyükekşi kaptanlığında Yönetim Kurulundan oluşacak ilk 11’imize başarılar dileriz.



İstanbulspor Faal. A.Ş. olarak, TFF'yi 08.04.2024 tarihi itibarıyla olağanüstü genel kurula davet etmiş durumdayız.



TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi tarafından her ne kadar 18.07.2024 tarihinde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağına dair açıklama yapılmışsa da; bu açıklamayı destekleyen herhangi bir resmi belge ya da karar kamuoyuna sunulmamıştır.

TFF tarafından yapılan yegane açıklamada A Milli takımımızın oynayacağı Avrupa Şampiyonası gerekçe gosterilmekteyse de; turnuvada Sayın Mehmet Büyükekşi kaptanlığında TFF Yönetim Kurulundan oluşan bir ilk 11'in sahaya çıkmayacağı açık olduğundan bu açıklamanın bağlayıcılığını sayın kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bununla beraber, TFF Yönetim Kurulu tarafından bu tarihe ilişkin bir karar alınmışsa, TFF Yönetim kurulunun sahaya çıkmayacağı aşikar olmakla birlikte bu tarihin ne kadar hatalı olduğuna dair TFF'yi ve kamuoyunu ekli ihtarnamemiz ile bilgilendirmek isteriz.