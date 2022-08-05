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- İstanbulspor - Trabzonspor - CANLI SKOR
İstanbulspor - Trabzonspor - CANLI SKOR
- 05.08.2022 - 20:54
- Güncelleme : 05.08.2022 - 21:29
24' Çıkarken kaptırılan topta Jetmir Topalli, arka direğe iyi ortaladı ancak Larsen topu kornere çeldi.
16' Gol... İstanbulspor 0-1 Trabzonspor (Cornelius)
7' İstanbulspor'un rakip ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Ali Yaşar ortaladı ancak savunma araya girdi.
1' Maç başlıyor.
Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'la birlikte 2022-2023 sezonunun açılışını yapıyor.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21:00'de başladı. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.