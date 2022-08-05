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    İstanbulspor - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor.
    • 05.08.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 21:29
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    24' Çıkarken kaptırılan topta Jetmir Topalli, arka direğe iyi ortaladı ancak Larsen topu kornere çeldi.

    16' Gol... İstanbulspor 0-1 Trabzonspor (Cornelius)

    7' İstanbulspor'un rakip ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Ali Yaşar ortaladı ancak savunma araya girdi.

    1' Maç başlıyor.

    Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'la birlikte 2022-2023 sezonunun açılışını yapıyor.

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21:00'de başladı. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.


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