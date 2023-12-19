İstanbulspor - Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon! Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında tartışma yaratan bir an yaşandı. Bu pozisyonun ardından bordo-mavili takımın golünün geçerlilik kazanması sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 74. dakikada takımını sahadan çekti.

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Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında enteresan bir olay yaşandı.

Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Ceza sahası sol yan çizgisi üzerinde topla buluşan Visca sol ayağıyla orta yaptı, arka direkte buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda top yakın köşeden ağlarla buluştu.

Pozisyon VAR'da incelendi karar değişmedi

Bordo-mavili takımın golünden önce İstanbulspor'un atağında Loshaj, sol çaprazdan ceza sahasına girerken yerde kalmıştı.

Bu pozisyon sonrasında VAR incelemesi yapıldı ve kararda bir değişiklik olmadı. Yaşananların ardından İstanbul ekibinde Duhaney itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Başkan, takımı sahadan çekti

Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi.

Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu.

Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.

Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)