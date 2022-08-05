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İstanbulspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor.
- 05.08.2022 - 20:02
- Güncelleme : 05.08.2022 - 20:49
Süper Lig hasreti bugün sona eriyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'la birlikte 2022-2023 sezonunun açılışını yapacak.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Abazaj
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.