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İstanbulspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor.
- 05.08.2022 - 08:40
- Güncelleme : 05.08.2022 - 09:06
Süper Lig hasreti bugün sona eriyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'la birlikte 2022-2023 sezonunun açılışını yapacak.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
İstanbulspor: Jubic, Oğuzhan, Mehmet, Ologo, Duhan, Ferhat, Topalli, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, İbrahim
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Dorukhan, Bakasetas, Ömür, Visca, Trezeguet, Cornelius