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    İstanbulspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    İstanbulspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor.
    • 05.08.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 09:06
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    Süper Lig hasreti bugün sona eriyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'la birlikte 2022-2023 sezonunun açılışını yapacak.

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    İstanbulspor: Jubic, Oğuzhan, Mehmet, Ologo, Duhan, Ferhat, Topalli, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, İbrahim

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Dorukhan, Bakasetas, Ömür, Visca, Trezeguet, Cornelius


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