İstanbulspor'a hükmen mağlubiyet ile 3 puan silme cezası verildi Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada sahayı terk etmesinden dolayı İstanbulspor, 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve 3 puanı silindi.

AA & Ensonhaber

İstanbulspor'un cezası belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası verdi.

Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 90 gün hak mahrumiyeti

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ise akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

İstanbulspor'un bazı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında cezalı olacağı kaydedildi.