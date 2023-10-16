İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi İstanbulspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Yakın'ı göreve getirdiğini açıkladı.

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2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 7 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda yalnızca 2 puan alarak 19. sırada yer alan İstanbulspor'da bir veda yaşanmıştı.

İstanbul ekibi, teknik direktörü Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı.

Uzun süredir teknik direktör arayışında bulunan sarı-siyahlılar, Hakan Yakın'ı göreve getirdiğini resmen duyurdu.

"Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın"

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın. İstanbulspor Ailesine Hoş Geldin Hakan Yakın.'' ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor ayrıca şunları dedi:

Teknik Direktörümüz Hakan Yakın, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İsviçre'de görev aldı

Daha önce Zug 94, St. Gallen ve Grasshoppers takımlarını çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam son olarak FC Schaffhausen takımını çalıştırmıştı.

İsviçre 2. lig ekibinde 29 karşılaşmaya çıkan Türk asıllı İsviçreli antrenör, 1.14 puan ortalaması yakaladı.