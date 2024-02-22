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Süper Lig'de 26 hafta sonunda topladığı 12 puanla son sırada yer alan İstanbulspor, Beşiktaş'la yapacağı kritik maça hazırlanıyor.

25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde İstanbul ekibinin idmanın enteresan görüntüler ortaya çıktı.

Ringte barıştılar

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, geçtiğimiz gün idmanda tartışma yaşayan Mendy Mamadou ve David Sambissa'yı barıştırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Korkmaz, Mamadou ve Sambissa'yı kendileri için kurulan ringte barıştırdı.

"Sonuç tabi ki mutlu sonlu"

Kulüpten yapılan videolu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Dünkü antrenman sonrası aralarında tartışma yaşayan Mendy Mamadou ve David Sambissa için antrenman sahasında ring kuran ve her iki oyuncuya da boks eldiveni veren Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz: 'İki seçeneğiniz var. Ya birbirinizi bitirene kadar dövüşeceksiniz ya da iki iyi takım arkadaşı gibi sarılacaksınız.' Sonuç tabi ki mutlu sonlu.