İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz'la yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

İşte İstanbulspor'dan yapılan açıklama:

"Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır"

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz, kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.

Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."

Osman Zeki Korkmaz, takımı Süper Lig'e çıkarmıştı

Geçen sezon Osman Zeki Korkmaz yönetiminde TFF 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansla takımı Süper Lig'e çıkarmayı başaran İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabilmişti.

İstanbulspor'un rakibi Fenerbahçe olacak

İstanbulspor, ligin bir sonraki haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.