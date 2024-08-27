İstanbulspor'dan ligde üst üste üçüncü galibiyet

1. Lig'in 3. hafta maçında İstanbulspor ile Şanlıurfaspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Ev sahibi ekip, 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6'da Diarra'nın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.
İstanbul ekibi, ligde 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.
İstanbulspor: 3 - Şanlıurfaspor: 0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Coly (Dk. 82 Fatih Tultak), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 63 Dijlan Aydın), Loshaj, Vorobjovas, Kerem Şen (Dk. 63 Mamadou), Sambissa (Dk. 63 Diarra), Emir Kaan Gültekin (Dk. 84 Traore)
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 62 Cuma Menize), Mboula, Mehmet Coşkun, Miraç Acer, Malle, Landel (Dk. 62 Ahmet Gökbayrak), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 81 Ashkovski), Muhammed Gönülaçar, Ofosu (Dk. 81 Reinkort), Begic (Dk. 46 Atakan Aybastı)
Goller: Dk. 14 Okan Erdoğan, Dk. 23 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90+6 Diarra (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Coly, Dk. 29 Muammer Sarıkaya ( İstanbulspor), Dk. 81 Reinkort (Şanlıurfaspor)
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