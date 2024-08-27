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İstanbulspor'dan ligde üst üste üçüncü galibiyet

İstanbulspor'dan ligde üst üste üçüncü galibiyet 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.