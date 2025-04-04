İstanbulspor'dan Yeni Malatya'ya gol rağmuru

AA & Ensonhaber

1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u etkileyici bir performansla 5-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı mücadelede gol yağmuruyla sahadan üç puanla ayrıldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

11. dakika: Ceza sahası içi sağ çaprazında Emir Kaan’ın şutunda top önce yan direğe çarptı, ardından Yiğit Ulaş’ın eline temas etti. Hakem Ali Yılmaz oyunu devam ettirse de, VAR incelemesi sonrası 15. dakikada penaltı kararı çıktı.

16. dakika: Penaltı vuruşunda Loshaj, topu yerden düzgün bir vuruşla ağlara göndererek İstanbulspor’u öne geçirdi. (1-0)

26. dakika: Loshaj’ın savunma arasına attığı akıl dolu pasla Emir Kaan ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı. (2-0)

30. dakika: Sambissa’nın derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Emir Kaan, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şık vuruşla farkı üçe çıkardı. (3-0)

60. dakika: Sol kanattan gelişen atakta Şeref’in pasını alan Yusuf Ali, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skoru iyice kopardı. (4-0)

69. dakika: Bu kez Yusuf Ali, pasını ceza yayındaki Özcan Şahan’a aktardı. Özcan, düzgün bir şutla topu filelere yollayarak İstanbulspor’un beşinci golüne imza attı. (5-0)

Bu galibiyetle İstanbulspor, ligde önemli bir üç puan alırken, Yeni Malatyaspor ise ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

İstanbulspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Yılmaz, Yusuf Susuz, Enes Biroğlu

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Yiğit Fidan, Fatih Tultak, Yusuf Özer, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 46 İsa Dayaklı), Kerem Şen, Sambissa (Dk. 71 Enver Azmi Sarıalioğlu), Şeref Özcan (Dk. 61 Cham), Loshaj (Dk. 46 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin (Dk. 61 Eren Arda Şan)

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Muhammed Göktürk Gök (Dk. 35 Talha Garip), Yiğit Ulaş, Muhammet Emir Ulusoy, Kerem Altunışık, Murat Şamil Güler (Dk. 83 Kemalcan Esen), Ömer Çağrı Ataş (Dk. 35 Metehan Ünal), Eray Şişman (Dk. 62 Osman Katipoğlu), Halil İbrahim Atcı (Dk. 83 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Enes Savucu

Goller: Dk. 16 Loshaj (Penaltıdan), Dk. 26 ve 29 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 Yusuf Özer, Dk. 69 Özcan Şahan (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Abdullah Dijlan Aydın, Dk. 51 Yiğit Fidan (İstanbulspor), Dk. 41 Enes Savucu, Dk. 80 Murat Şamil Güler (Yeni Malatyaspor)