İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'dan Jorge Jesus açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5-2 galibiyetle biten İstanbulspor maçında İbrahim Yılmaz'a tekme attığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Tecrübeli oyuncudan açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele, Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

1 hafta BAY geçen ve oynadığı 11 maçın ardından 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe, 26 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Rakip taraftarlar tepki gösterdi

Maçın ardından paylaşılan bir görüntü ise büyük tepki çekti. Jorge Jesus'un sakatlandığı için taç çizgisi üzerinde yatan İbrahim Yılmaz'a tekme atması üzerine çok sayıda kullanıcı sert yorumlarda bulundu.

Öte yandan sosyal medyada birçok rakip taraftar gündem olan video sonrası TFF'yi göreve çağırarak tecrübeli teknik adamın ceza alması yönünde çağrılarda bulundu.

Jesus'un yerde yatan İstanbulsporlu futbolcuya tepkisi - İZLE



"Büyütülecek bir durum yok"

Görüntülere ilişkin söz konusu videoda yer alan İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'dan açıklama geldi.

Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok." diyerek konuyu kapattı.