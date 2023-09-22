İstanbulsporlu Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İHA
Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 29. dakikasında İstanbulspor'un defans oyuncusu Simon Deli, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı.
Fildişi Sahilli futbolcu, mücadelenin 32. dakikasında yerini Okan Erdoğan'a bıraktı. İlk kontrolleri saha kenarında yapılan Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Arkadaşları destek verdi
31 yaşındaki oyuncu, sedye ile ambulansa taşınırken, Gaziantep FK futbolcuları da oyuncuya alkışla moral vermeye çalıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)