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İstanbulspor'un golü VAR'dan döndü! Galatasaray penaltı kazandı

İstanbulspor'un golü VAR'dan döndü! Galatasaray penaltı kazandı Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk yarısında konuk ekip skoru 2-0'a getiren golü buldu ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde penaltı tespit edildi ve Galatasaray beyaz noktaya gitti. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu ise golü buldu.