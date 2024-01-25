İstanbulspor'un golü VAR'dan döndü! Galatasaray penaltı kazandı

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakanın ilk yarısında dikkat çeken anlar yaşandı.
İstanbulspor'un bulduğu gol pozisyon öncesinde penaltı olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Verilen bu karar ise sosyal medyada gündem yarattı.
İstanbulspor golü buldu
Dakikalar 33'ü gösterdiğinde hızlı gelişen İstanbulspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Alassane Ndao sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmadan sekti.
Daha sonra son çizgiden Ndao bu kez orta yaptı, arka direkte bulunan Emir Kaan Gültekin'in vuruşunda top ağlarla buluştu.
Gol iptal edildi, penaltı verildi
VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Bahattin Şimşek, golden önce Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanındaki pozisyonu izledi ve Ali Yaşar'ın topa eliyle müdahalede bulunduğunu tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.
Kerem, penaltıda isabeti buldu
Penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Alp Arda'nın sağından ağlara gitti.
Öte yandan bazı futbolseverler, penaltı pozisyonunda Lucas Torreira'nın Ali Yaşar'a faul yaptığı görüşünü savundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış