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- İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu! Katar Dünya Kupası'nda kullanılacak top..
İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu! Katar Dünya Kupası'nda kullanılacak top..
2022 Katar Dünya Kupası'nda kullanılacak top belli oldu. İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu..
- 10.11.2022 - 13:10
- Güncelleme : 10.11.2022 - 13:17
2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala kupada kullanılacak top merak konusu oldu. Futbolseverler FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak topu araştırmaya başladı.
FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu belli oldu. İsmini "Yolculuk" manasına gelen "Al Rihla" kelimesinden alan top, Dünya Kupaları tarihinde havada en yüksek hıza ulaşan top olma özelliğini taşıyacak.
Topun dizaynında kullanılan detaylar ise Katar'ın kültürü, mimarisi, ve Katar bayrağını temsil etmektedir.
FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu