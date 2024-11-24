İstifa edeceği iddia edilen İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk açıklama!

Futbol dünyası, sosyal medyadaki bir takım iddialarla çalkalanıyor.

Gündem TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.

İddialara göre TFF Başkanı Hacıosmanoğlu istifa kararı aldı.

Peki bu iddia gerçeği yansıtıyor mu?

Ensonhaber olarak, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ulaştık ve iddiaları sorduk.

"DURMAK YOK MÜCADELEYE DEVAM"

İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkındaki iddialarla ilgili şunları söyledi:

Bizde mücadele bitmez kimse sevinmesin. Biz savaşçıyız. Kim görmüş bizim pes ettiğimizi. Türk futbolunda kardeşliği hakim kılana kadar durmak yok mücadeleye devam. Bizim futbola barış ve kardeşliği getirmemiz lazım.

"BU HABERLERİN HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ensonhaber’e yaptığı özel açıklamanın ardından resmi açıklamasını da yaptı.

TFF’nin X hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.



Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.



Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.