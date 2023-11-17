İstifa eden hakem Kemal Yılmaz'dan TFF'ye yanıt geldi Aktif hakemlik kariyerini noktalayan Kemal Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, "Yaş sınırının dolmasına 2 ay vardı" açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

ensonhaber.com

Hakem Kemal Yılmaz, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ve Hatayspor arasında oynanan maçın ardından geçen 2 haftalık süreçte kendisine görev verilmediği için görevinden istifa etmiş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da hakemin yaş sınırının dolmasına 2 ay kaldığını açıklamıştı.

Kemal Yılmaz, TFF'nin açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"MHK üyeleri kararımın doğruluğunu teyit etmişlerdir"

Yılmaz, istifa nedenini, "TFF tarafından yapılan açıklama objektiflik ve nesnel gerçeklikten uzaktır. Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri kararımın doğruluğunu teyit etmişlerdir. Tüm bunlara rağmen 'pozisyona karışmamam' gerektiği yönünde yaptıkları açıklamalarla söylem ve eylemleri arasındaki tutarsızlıklar ve gösterdikleri ikili yaklaşımları beni bu kararı almaya iten temel etken olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Kemal Yılmaz'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde: