İstiklalspor Kulüp Başkanı Akarca: 2. Lig'de de hedefimiz büyük

Kahramanmaraş'ta İstiklalspor Kulübü, hem futbolda hem de basketbolda yeni şampiyonluklar için kollarını sıvadı.

6 Şubat depremlerinde 14 sporcusunu kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon hem futbolda hem de basketbolda mücadele ettiği liglerden zaferle ayrıldı.

Zorlu sürecin ardından gösterdiği performansla hem futbolda hem de basketbolda şampiyonluklar yaşayan İstiklalspor, her iki branşta da bir üst lige yükselmeyi başardı.

"GEÇTİĞİMİZ SEZON ÇİFTE ŞAMPİYONLUK YAŞADIK"

İstiklalspor Kulüp Başkanı Akarca, elde edilen başarılara ve gelecek sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Akarca, şu şekilde konuştu:

6 Şubat depremlerinde 14 sporcusunu şehit vermiş bir kulüp olarak o günden bu yana çok büyük ilerleme kat ettik. Geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk yaşadık.

"2. LİG'DE DE HEDEFİMİZ BÜYÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ı ziyaretinde İstiklalspor'un başarısından övgüyle bahsettiğini de hatırlatan Akarca, bu başarının ulusal ölçekte de yankı bulduğunu belirtti.

Akarca, şunları dedi:

Kurulduğu yıl hem futbolda hem basketbolda şampiyonluk yaşayan bir takımız. Bu bilinçle 2. Lig'de de hedefimiz büyük. Taraftarlarımızdan yanımızda olmalarını bekliyoruz. Kombine satışlarımız başladı. 4 bin kişilik tribünümüzün 2 bin koltuğunu kombine ettik. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından destek bekliyoruz.

"HER ZAMAN YANIMIZDA OLAN DESTEKÇİLERİMİZ VARDI"

Ayrıca, takım ruhunun ve şehrin birlikteliğinin pekişmesi amacıyla 4-5 Temmuz'da "İstiklal Yılı Etkinlikleri" düzenleyeceklerini duyuran Akarca, bu kapsamda dört sanatçının sahne alacağı konserlerle şehrin coşkusunu daha da artıracaklarını söyledi.

Akarca, tüm hemşehrilerini etkinliklere katılmaya ve takıma destek vermeye davet etti.

İstiklalspor'un bu başarı yolculuğunda yalnız olmadığını belirten Akarca, şu sözleri sarf etti: