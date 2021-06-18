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- İsveç, Slovakya'yı tek golle mağlup etti
İsveç, Slovakya'yı tek golle mağlup etti
EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç, Slovakya'yı Forsberg'in penaltı golüyle mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 17:53
- Güncelleme : 18.06.2021 - 17:55
EURO 2020 E Grubu ikinci karşılaşmasında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi.
TEK GOL PENALTIDAN
Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde Gazprom Arena'da oynanan mücadele, İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İsveç'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti.
İsviçre-Slovakya maçından kareler - TIKLA GÖR
İSVEÇ PUANINI 4'E YÜKSELTTİ
Bu sonucun ardından İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.
İsveç, grubun üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. Slovakya ise İspanya ile mücadele edecek.