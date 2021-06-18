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    İsveç, Slovakya'yı tek golle mağlup etti

    İsveç, Slovakya'yı tek golle mağlup etti

    EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç, Slovakya'yı Forsberg'in penaltı golüyle mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 17:55
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    EURO 2020 E Grubu ikinci karşılaşmasında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi.

    TEK GOL PENALTIDAN

    Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde Gazprom Arena'da oynanan mücadele, İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    İsveç'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti.

    İsviçre-Slovakya maçından kareler - TIKLA GÖR

    İsveç, Slovakya yı tek golle mağlup etti #1

    İSVEÇ PUANINI 4'E YÜKSELTTİ

    Bu sonucun ardından İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

    İsveç, grubun üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. Slovakya ise İspanya ile mücadele edecek.

    İsveç, Slovakya yı tek golle mağlup etti #2

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