İsveç, Slovakya'yı tek golle mağlup etti

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç, Slovakya'yı Forsberg'in penaltı golüyle mağlup etti.

EURO 2020 E Grubu ikinci karşılaşmasında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi.

TEK GOL PENALTIDAN

Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde Gazprom Arena'da oynanan mücadele, İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İsveç'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti.

İsviçre-Slovakya maçından kareler - TIKLA GÖR

İSVEÇ PUANINI 4'E YÜKSELTTİ

Bu sonucun ardından İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

İsveç, grubun üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. Slovakya ise İspanya ile mücadele edecek.