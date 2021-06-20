İsviçre-Türkiye - CANLI SKOR

EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Takımımız Bakü'de İsviçre ile mücadele ediyor.

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52' Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleştiği anlardayız. Bu kez sağ kanattan gelişen İsviçre atağında Uğurcan, topu kornere çeldi.

İlk yarı sonucu: İsviçre 2-0 Türkiye

42' Millilerimiz, İsviçre'yi yarı alanından çıkartmadı. Burak Yılmaz ceza yayı üstünde topla buluştu, yerde kaldı ancak hakem "devam" dedi.

36' Millilerimiz organize geldi. Ceza yayı önünde topla buluşan Burak Yılmaz, sağ çaprazdaki Zeki'ye bıraktı. Zeki'nin vuruşu üstten auta çıktı.

26' Gol... İsviçre 2-0 Türkiye (Shaqiri)

16' Cengiz Ünder yine sağ kanattan çalımlarla geldi, arka direğe kestiği topta Mert Müldür kontrolünün ardından kaleyi yokladı, kaleci Sommer güçlükle çeldi.

10' Mücadelede 10 dakika geride kalırken Türkiye'nin 5, İsviçre'nin 2 şutu bulunuyor.

6' Gol... İsviçre 1-0 Türkiye (Seferovic)

1' Maç başladı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda henüz galibiyet yaşayamayan Bizim Çocuklar, gruptan çıkma şansını sürdürmek adına bu akşam İsviçre’yi yenmesi gerekli.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 19.00'da başladı. Maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic