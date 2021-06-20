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    İsviçre-Türkiye maçının ilk 11'leri

    İsviçre-Türkiye maçının ilk 11'leri

    EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Takımımız Bakü'de İsviçre ile mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 17:52
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda henüz galibiyet yaşayamayan Bizim Çocuklar, gruptan çıkma şansını sürdürmek adına bu akşam İsviçre’yi yenmesi gerekli.

    Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

    İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic

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