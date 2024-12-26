İsviçre'de Galatasaray'ın çakması çıktı: FC Galatasaray

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Galatasaray sevgisi sadece Türkiye ile sınırlı değil; bu tutku, yıllar önce İsviçre'ye kadar taşınmış ve orada bambaşka bir hikâyeye dönüşmüş durumda.

Zürih'te 1987 yılında kurulan FC Galatasaray, Galatasaray’a duyulan bağlılığı bir adım öteye taşıyan gurbetçilerin yeşil sahadaki temsilcisi oldu.

LOGO HARİÇ HER ŞEY BENZİYOR

FC Galatasaray, G ve S harflerinden oluşan kendine özgü bir logo kullanıyor ve Galatasaray gibi sarı-kırmızı renklerle sahaya çıkıyor.

Ayrıca, takımın maçlarda giydiği forma da Galatasaray’ın ikonik parçalısına birebir benziyor. Yerel seviyede bir kulüp olması sebebiyle takımın kadrosu, büyük çoğunlukla İsviçre'de yaşayan Türk futbolculardan oluşuyor.

İSVİÇRE 4. LİGİ'NDELER

Bu sarı-kırmızı temsilcinin oyuncularının en büyük hayali ise aynı formayı ancak farklı bir logoyu temsil ettikleri Galatasaray’ın profesyonel futbolcularıyla bir gün bir araya gelmek.

FC Galatasaray, şu an İsviçre 4. Ligi 3. Grup'ta mücadele ediyor.