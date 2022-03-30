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    İsviçre'den Cüneyt Çakır'a tarihi teklif

    İsviçre'den Cüneyt Çakır'a tarihi teklif

    MHK ile arası açılan ve bir daha maç yönetemeyeceği söylenen Cüneyt Çakır'a İsviçre Futbol Federasyonu'ndan teklif geldi. TFF izin verirse Cüneyt Hoca'ya Dünya Kupası yolu tekrar açılacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 14:34
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    FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan tarihi bir davet aldı.

    2022 Dünya Kupası'na katılması halinde 6. kez üst üste büyük turnuvalara katılan ilk hakem olarak tarihe geçecek olan Cüneyt Çakır, MHK'nın kararı sonrası hakemlikten atılmıştı.

    Türkiye’de kalarak mücadelesine devam etmek isteyen Çakır, diğer arkadaşlarıyla birlikte Tahkim Kuruluna müracaat ederek hukuki bir mücadeleye girişti. Tahkim Kurulundan hakkını iade almasına rağmen MHK Başkanı Gündoğdu, Tahkim Kurulu kararını tanımayacağını ve Çakır’la birlikte mağdur olan diğer hakemlere görev vermeyeceğini duyurdu.

    İsviçre den Cüneyt Çakır a tarihi teklif #1

    TFF İZİN VERİRSE İSVİÇRE'YE TRANSFER OLACAK

    Tam da bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Eski hakem ve Fanatik yazarı Deniz Çoban, Cüneyt Hoca'nın İsviçre Futbol Federasyonu'ndan "Sezon sonuna kadar bizim ligde maç yönet" teklifi aldığını söyledi.

    Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayını bekliyor.

    Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak.

    İsviçre den Cüneyt Çakır a tarihi teklif #2


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