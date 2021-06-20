Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
307.000
-1.66%
EXEN Coin
30.68
2.50%
21ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 21 C
    İsviçre'ye de yenilen Türkiye EURO 2020'ye veda etti

    İsviçre'ye de yenilen Türkiye EURO 2020'ye veda etti

    EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takımımız, İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 20:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki son mücadelesinde İsviçre ile karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 3-1'lik skorla kaybetti ve turnuvaya puansız veda etti.

    Euro 2020 Türkiye - İsviçre maçından kareler

    İsviçre ye de yenilen Türkiye EURO 2020 ye veda etti #1

    TEK GOLÜMÜZ İRFAN CAN'DAN

    Milli Takımımızın tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Haris Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Xherdan Shaqiri attı.

    Milli Takımımız puan alamadan turnuvaya veda ederken İsviçre ise 4 puanla en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi umut edecek.

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

    İsviçre ye de yenilen Türkiye EURO 2020 ye veda etti #2

    İsviçre ye de yenilen Türkiye EURO 2020 ye veda etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir