İsviçre'ye de yenilen Türkiye EURO 2020'ye veda etti

İsviçre'ye de yenilen Türkiye EURO 2020'ye veda etti

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takımımız, İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki son mücadelesinde İsviçre ile karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 3-1'lik skorla kaybetti ve turnuvaya puansız veda etti.

Euro 2020 Türkiye - İsviçre maçından kareler







TEK GOLÜMÜZ İRFAN CAN'DAN

Milli Takımımızın tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Haris Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Xherdan Shaqiri attı.

Milli Takımımız puan alamadan turnuvaya veda ederken İsviçre ise 4 puanla en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi umut edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.



