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    İtalya - İngiltere maçı ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    İtalya ile İngiltere arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının detayları belli oldu..
    • 23.09.2022 - 14:16
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    İtalya - İngiltere maçı ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3 maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.Zorlu mücadelenin detayları merak konusu oldu.

    İtalya ve İngiltere'nin bulunduğu grupta diğer iki takım ise Macaristan ve Almanya.Zorlu grupta ilk 4 maç sonucunda 7 puan toplayan Macaristan liderlik koltuğunda yer alıyor.

    İtalya 5 puanla 3. İngiltere ise 2 puanla grupta son sırada yer alıyor.Bu iki yakımın karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte maçın detayları..

    İtalya - İngiltere maçı ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    İtalya - İngiltere maçı ne zaman oynanacak?

    İtalya - İngiltere maçı bugün saat 21.45'te oynanacak.San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

    İtalya - İngiltere maçı S Sport 2, S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.


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