İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar stat ekranına yansıtılacak

AA & Ensonhaber

Futbola gelen video yardımcı hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili son olarak İtalya'da dikkat çeken bir karara imza atıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) VAR'da incelenen pozisyonun aynı anda stattaki dev ekranlardan da gösterileceğini bildirildi.

VAR'IN İNCELEDİĞİ POZİSYONLAR DEV EKRANLARDA GÖSTERİLECEK

Serie A'dan yapılan yazılı açıklamada, VAR uygulamasında şeffaflığı artırmak için bu hafta sonu oynanacak 30. hafta maçlarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların statların dev ekranlarından gösterileceği ve bu şekilde seyircilerin bilgilendirileceği belirtildi.

HEM TRİBÜNDEKİ HEM DE TELEVİZYON BAŞINDAKİLERE AÇIKLANMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DA YAPILACAK

Ayrıca yine bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında da yine bazı tartışmalı pozisyonları hakemin üzerindeki mikrofonun stat hoparlörüne bağlanarak kararını hem tribündeki hem de televizyon başındaki seyircilere açıklamasına yönelik deneysel çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

ŞEFFAFLIĞIN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Serie A CEO'su Luigi De Siervo da yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunun VAR çalışma şekline ilişkin şeffaflığı artırmak için bazı yenilikler getirdiklerini belirtti.

Öte yandan İtalya Serie A'da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor.