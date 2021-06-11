İtalya-Türkiye maçında golcüler dikkat çekiyor

A Milli Futbol Takımımız bugün İtalya karşısında çok önemli bir sınava çıkarken Burak Yılmaz ve Ciro Immobile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız Roma'da İtalya ile karşılaşacak.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Bu kritik maç öncesinde tüm futbolcuların önemli olduğu gibi santrforlar da ön plana çıkacak.

İtalya'da özellikle son 2 yıldır adından söz ettiren Lazio'lu Ciro Immobile geçen sezon attığı 20 gol ve yaptırdığı 7 asistle dikkat çekiyor.

Öte yandan Fransa'da PSG hegemonyasını bitiren Lille'in en önemli futbolcularından biri olan ve takımının en iyi futbolcusu olarak gösterilen Burak Yılmaz da yaşadığı sakatlığa rağmen sezonu 16 gol 5 asistle tamamladı.

"BURAK HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ"

Ayrıca İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini de Burak için, “Burak Yılmaz harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın gol atmaz ama benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri." ifadelerini kullanmıştı.