İtalya-Türkiye maçından renkli kareler

EURO 2020'nin açılış maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasını takip eden taraftarlar renkli görüntüler sergiledi.

A Milli Takımımız EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşıyor.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçı tribünlerden ve kurulan dev ekranlardan takip eden taraftarlar renkli görüntülere neden oldu.

Uzun bir süredir pandemi nedeniyle uzak oldukları bu heyecana kavuşmanın sevinci gözlerinden okunan futbolseverler takımlarını tutkuyla destekliyor.

ROMA'DA İTALYA TAKIMINI ISLIKLANDI

Roma Olimpiyat Stadında devam eden maçta milli takımımızı destekleyen gurbetçilerimizin İtalyan seyircisi karşısındaki ıslıklı desteğinin yanında kimi izleyicilerin garip maskeleri de dikkat çekti.

BIYIKLI MASKE

Bir gurbetçi gurubu, pandemi nedeniyle uzun süredir takmak zorunda olduğumuz maskeye yeni bir boyut kazandırdı.

Türklerle özdeşleşen bıyığı maskelerine iliştiren gurbetçilerimiz kafalarına taktıkları fesle de bütün bir görüntü oluşturarak Osmanlı motiflerini sergiledi.