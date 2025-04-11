İtalya'da 12 futbolcuya bahis soruşturması: Aralarında Nicolo Zaniolo da var

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İtalya'da yasa dışı çevrim içi bahis skandalı büyüyor.

İtalyan basınına göre 12 futbolcu, yeni soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

İçlerinde Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir isim de var...

Corriere della Sera ve ANSA'nın geçtiği haberlere göre, aralarında Juventuslu Weston McKennie, Fiorentinalı Nicolo Zaniolo, Romalı Leandro Paredes ve Atalantalı Raoul Bellanova'nın da bulunduğu 12 sporcu, yeni bir soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

SORUŞTURMADA ADI GEÇEN İSİMLER

Soruşturmada adı geçen isimler arasında şu futbolcular yer alıyor:

Alessandro Florenzi (Milan), Nicolo Zaniolo (Fiorentina), Mattia Perin, Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria, Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United) ve tenisçi Matteo Gigante.

SEMBOLİK CEZA

Soruşturma kapsamında oyuncuların yasa dışı bahis platformlarını kullandıkları iddia edildi.

Futbol maçlarına bahis oynanmadığı için, sporcuların ceza alma ihtimali düşük görülüyor.

Ceza verilse bile bunun yalnızca 250 euroluk sembolik bir para cezası olacağı belirtildi.

AYRI SORUŞTURMA BAŞLATABİLİRLER

Ancak İtalya Futbol Federasyonu konuyla ilgili ayrı bir disiplin soruşturması başlatabilir.

Buna rağmen, futbol karşılaşmalarına bahis oynanmadığı sürece, oyuncuların sahalardan men edilmesi beklenmiyor.

TONALİ VE FAGİOLİ CEZA ALMIŞTI

Öte yandan halihazırda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali, Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, 2023 yılındaki yasa dışı bahise karıştıkları gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından cezalandırılmışlardı.

2020 ile 2023 yılları arasında Milan forması giyen Tonali, o dönemde çevrim içi yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadığı gerekçesiyle 10 ay sahalardan men ve kumar bağımlığına karşı rehabilitasyon cezası almıştı.

O dönemde Juventus forması giyen Fagioli'ye de 7 ay sahalardan men cezası verilmişti.

Her iki futbolcu da 2023-2024 sezonunun büyük kısmında yeşil sahalardan uzak kalmıştı.