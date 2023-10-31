İtalyan basını Edin Dzeko'yu övdü! Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yapan yıldız golcü Edin Dzeko için İtalyan basınından övgülerle dolu bir yazı yazıldı.

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2023-2024 sezonunda Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maç kaybetmeyen ve çıktığı 19 resmi karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe'de kazanılan bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri golcü futbolcu Edin Dzeko oldu.

Yaz transfer döneminde Serie A devi Inter'den ayrılan ve bedelsiz bir şekilde sarı-lacivertli takıma imza atan yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol ve 7 asistle mücadele ederek büyük beğeni topladı.

37 yaşındaki isim bu performansıyla İtalya'da gündem oldu.

Son olarak İtalya'nın en büyük gazetelerinden olan Calciomercato'da, Bosna Hersekli yıldız oyuncu için bir yazı paylaşıldı.

İşte yazıda öne çıkan detaylar:

"En iyilerle yarışıyor"

Edin Dzeko, Roma ve Milano'da geçirdiği yılların ardından Fenerbahçe forması ile devam etme kararı aldı. Dzeko'nun, Türk futbolu üzerindeki etkisi yıkıcı oldu ve oynadığı 10 maçta, 799 dakikada attığı 10 golle birlikte taraftarların sevgilisi oldu.

Avrupalı en iyi golcüler sıralamasında Bosnalı oyuncu, İtalyan futbolunun bir başka eski tanıdığı ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile birlikte sekizinci sırada yer alıyor ve yalnızca Erling Haaland, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi kalibredeki golcülerin arkasında yer alıyor.

"Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı"

Bosna milli takımının forvet oyuncusu, son lig maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı. Sarı-lacivertlilerin 9 numarasının attığı 3 golle birlikte, takımın Mauro Icardi'nin formasını giydiği Galatasaray'ın önünde ligde tek başına zirvedeki yerini korumasına yardımcı oldu.

37 yaşındaki Edin Dzeko hâlâ kararlı ve 10 yıl sonra (kulübün son Türkiye şampiyonluğu olan 2014) Fenerbahçe'ye şampiyonluğu geri getirme hedefiyle oynuyor.

"Taraftarların idolü oldu"

Türkiye'ye gelişinin üzerinden birkaç ay geçti ve süreklilik ve karizma sayesinde Fenerbahçe taraftarlarının kalbine girerek idol haline gelmesi yalnızca birkaç maç sürdü. Edin Dzeko önemli kariyerini bitireceği takımı da bulmuş oldu.

Kariyeri boyunca Dzeko, Manchester City, Roma ve Inter gibi büyük takım formalar nı giydi ve bu da Bosna Hersekliyi, Türkiye gibi önemli ve parlak sahnelerde kazanmaya alışmış olgun bir oyuncu haline getirdi.