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    İtalyan basını Hamsik'i övdü

    Marek Hamsik’in Trabzonspor’da sergilediği performans, İtalya’da gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 16:06
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    İtalyan basını Hamsik'i övdü

    Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik’in bordo-mavililerdeki performansı alkış topladı.

    Hamsik’i İtalyan medyası da övdü. Footballnews24’te yer alan haberde, “Trabzonspor’un Çılgın Slovak’ı” başlığı atılırken, “34 yaşında olmasına rağmen sahada fark yaratıyor. Kısa sürede Türk taraftarların gönlünde taht kurdu” denildi.

    SAHANIN EN ÇOK KOŞAN OYUNCUSU

    Area Napoli’deki haberde ise “Napoli’nin efsanesi, Trabzonspor’da şimdiden idol oldu” yorumu yapıldı. Tecrübeli yıldızın 38 günde 3’ü Slovakya Milli Takımı’nda olmak üzere 11 resmi maça çıktığı ve sahanın en çok koşan oyuncusu olduğu belirtildi.

    MARADONA’YI GEÇTİ

    Napoli’de 12 yıl forma giyen Hamsik, 520 maçta görev yaparak kulüp tarihine geçmişti. 121 gol, 100 asistlik skor performansıyla Maradona’yı (115 gol) geçen Slovak yıldız, İtalyan ekibinin ardından Trabzonspor’da efsane olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    İtalyan basını Hamsik i övdü #1

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