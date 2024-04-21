İtalyan basının iddiası! Leonardo Bonucci emekli olabilir İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenerek Konferans Ligi'nden elendiği maçta penaltı kaçıran Leonardo Bonucci'nin gelen tepkiler sonrası emeklilik kararı alabileceğini ileri sürdü.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenen Fenerbahçe, yalnızca Süper Lig'e odaklandı.

Sezonun bitmesine sayılı haftalar kala ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Leonardo Bonucci'nin geleceği adına çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Olympiakos karşısında son penaltıyı kaçırarak Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nden elenmesine neden olan Bonucci'nin emeklilik karar aldığı öne sürüldü.

Tepkiler sonrası emeklilik kararı aldı

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan oyuncunun, Fenerbahçe taraftarından gelen sert tepkiler sonrası psikolojik olarak çöktüğü belirtildi.

Haberde yıldız futbolcunun bu tepkiler sonrası emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.

Ayrıca eski takımı Milan'ın taraftarlarının da oyuncu ile ilgili eleştirel yorumlarda bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe formasını 10 kez giydi

Devre arası transfer döneminde Alman ekibi Union Berlin'den ayrılan ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan 36 yaşındaki isim, sarı-lacivertli formayı 10 resmi maçta giydi.

1.3 milyon euro piyasa değerine sahip Bonucci, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.