İtalyan basınından Kenan Yıldız'a övgüler

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Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Lecce'yi konuk eden Juventus, 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.

Lecce karşısında şık bir gol atan milli futbolcu Kenan Yıldız için İtalyan medyasından övgü dolu yorumlar geldi.

KENAN İÇİN YAPILAN YORUMLAR

Corriere Della Sera: Her şey harikaydı. Thuram'la verkaçı ve Vlahovic'in pasıyla gelen gol Kenan Yıldız adına sezonun sekizinci golü. 19 yaşındaki bir hücum orta saha oyuncusunu sağlam bir oyuncu yapan şeylerden biri.

Rivista Undici: Tudor, Kenan Yıldız'ın yeteneğini ortaya çıkarıyor. Yeni teknik direktörün gelişiyle birlikte Türk forvet, ilhamını yeniden bulmuş gibi görünüyor. Tudor ilk günden itibaren Yıldız'ı hangi role yerleştireceğini biliyordu. 3-4-2-1'de hücum orta sahasındaki iki adamdan biri olacaktı. Serbest ve hücum hattının tamamında dolaşıyor.

La Repubblica: Igor Tudor'un Juventus'u, Teun Koopmeiners ve Kenan Yıldız'la Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bir sıçrama daha yaptı.

Tuttosport: İlk yarım saatte sahada nadiren görüldü, sonra ustaca paslaşmaları tamamlayarak sezonun sekizinci golünü attı. Kaleciyi Falcone'yi yerden, açılı bir sağ ayak şutuyla avladı. Nadir görülem nitelikler ve harika içgüdü.

Tuttomercato: Evet, Kenan Yıldız'ın pozisyonu bu: Artık kanatlarda geniş alanda değil, oyunun tam ortasında, dar alanlarda oynuyor. Çünkü 10 numara tekniğine sahip biri her zaman daha fazla güzellik parıltısı yakalamak için mümkün olduğunca çok topa dokunmak zorundadır. 2-0'ı getiren şutu cerrahi bir vuruştu. Gözler için bir zevk.